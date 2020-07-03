В Великом Устюге появится маяк
Высотой в 5 метров
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На родине Деда Мороза решили установить новый арт-объект - пятиметровый маяк в сквере Речников. Об этом сообщил глава Великоустюгского района. Инсталляция должна появиться этим летом. Работы уже начались.
Кроме того, планируется облагородить и прилегающую к арт-объекту территорию. Будет выложена брусчатка, установлена скамейка и бесплатный вай-фай. На это выделили 200 тысяч рублей в рамках проекта "Народный бюджет".
ИСТОЧНИК KP.RU