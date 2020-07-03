Кадуйский рецидивист забил до смерти третью любовницу

3 Июль 2020 2020-07-03T15:13:57+03:00

До этого от его рук погибло еще две женщины

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В поселке Кадуй от рук только что освободившегося зэка погибла 35-летняя женщина - она была его сожительницей. До этого мужчина убил еще двух своих любовниц.

Трагедия произошла 2 июля. Нетрезвый подозреваемый поссорился с возлюбленной и нанес ей множественные удары по голове и телу. Женщина скончалась на месте.

На 47-летнего уголовника завели дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Он задержан, поставлен вопрос об аресте. Рецидивисту грозит еще до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU