2020-07-03T15:13:57+03:00
Происшествия

Кадуйский рецидивист забил до смерти третью любовницу

До этого от его рук погибло еще две женщины
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В поселке Кадуй от рук только что освободившегося зэка погибла 35-летняя женщина - она была его сожительницей. До этого мужчина убил еще двух своих любовниц.

Трагедия произошла 2 июля. Нетрезвый подозреваемый поссорился с возлюбленной и нанес ей множественные удары по голове и телу. Женщина скончалась на месте.

На 47-летнего уголовника завели дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Он задержан, поставлен вопрос об аресте. Рецидивисту грозит еще до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24