2020-07-04T11:33:07+03:00
Происшествия

Неизвестный с обрезком трубы напал на женщину-водителя и уехал на ее машине

Иван Чухнин
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В дежурную часть ОМВД по Вологодскому району обратилась ограбленная пенсионерка. У 57-летней вологжанки на дороге отобрали автомобиль.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, женщина возвращалась домой, на дороге Дубровское-Кубенское она чуть не сбила человека - неизвестный выскочил ей под колеса. Она успела затормозить, при этом автомобиль «Лада Ларгус» заглох.

Мужчина не стал терять времени - заскочил на пассажирское сиденье, приставил к горлу металлическую трубу и потребовал отвести его в сторону федеральной трассы.

Женщина согласилась, выполнила требования, но при первой возможности выскочила из машины и скрылась. С ее слов, мужчина уехал в сторону Кубенского.

Полицейские быстро разыскали автомобиль. он оказался разбитым. Выяснили они и личность нападавшего. Это 30-летний местный житель, ранее несудимый. Он был нетрезв. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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