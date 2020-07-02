В Вологде более тысячи человек покусали клещи

2 Июль 2020 2020-07-02T16:27:57+03:00

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Вологжан массово кусают клещи. К врачам уже обратились 7263 пострадавших, в том числе 2634 ребенка. Рекорд пока принадлежит Череповцу 1870 укушенных, в Вологде 1146.

Некоторым вологжанам совсем не повезло - восемь заболело клещевым вирусным энцефалитом, шести поставили диагноз «клещевой боррелиоз». Это серьезные инфекционные заболевания, которые могут окончиться смертью больного. Согласно статистике, 1% исследованных в лабораториях клещей энцефалитный.

Необходимо проверять себя и семью после прогулок, носить светлую закрытую одежду, использовать спреи. Осенью-зимой можно сделать прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU