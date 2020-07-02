В Вологде за сутки стало на 8 больных коронавирусом больше

2 Июль 2020 2020-07-02T15:52:39+03:00

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Губернатор региона сообщил о ситуации с коронавирусом за последние сутки. По состоянию на 2 июля в областной столице выявлено 8 ковидных больных. Вологда лидирует в списке муниципалитетов Вологодской области по количеству зараженных.

За последние 24 часа на территории региона зарегистрировано 18 новых случаев: 3 в Череповце, по 2 в Великоустюгском и Шекснинском районе, еще по 1 в Вологодском, Бабаевском, Тотемском районе. 4 человека выздоровели.

Всего за все время пандемии в Вологодской области зафиксировали 1646 больных коронавирусной инфекцией. 1224 из них выздоровели, 17 умерло.

ИСТОЧНИК KP.RU