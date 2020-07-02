2020-07-02T13:56:41+03:00
Происшествия

Вологодский подросток вел насыщенную криминальную жизнь

С начала года он успел украсть смартфон, угнать автомобиль и обнести балкон
Евдокия САХАРОВА
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Вологодские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка и его 18-летнего приятеля.

Малолетний подозреваемый в Новый год украл со стола в кухне телефон знакомого марки «Honor 8X» стоимостью 10 тысяч рублей. Через пару месяцев, снова нетрезвый он положил глаз уже на автомобиль ВАЗ-21213. Двери были не заперты - он сел за руль и поехал кататься.

На следующее дело несовершеннолетний пошел уже с 18-летним приятелем. Они решили вынести вещи с чужого незастекленного балкона. Им удалось добыть шерстяной ковёр, две ковровые дорожки и деревянный стул. Владелец оценил ущерб в 6 тысяч рублей.

Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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