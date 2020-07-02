Череповчанин, сообщивший о бомбе во время приезда Путина, сядет на 3 года
В городе металлургов вынесли приговор череповчанину, который во время прибытия в город президента сообщил о минировании. Мужчина оказался пьян.
Инцидент произошел 4 февраля 2020 года около 10:08 утра. Нетрезвый 41-летний череповчанин сообщил диспетчеру 112 заведомо ложную информацию о минировании улиц Пионерской и Остинской. Спустя 10 минут мужчина заявил уже о пакете с взрывным устройством, находящимся напротив Череповецкого химико-технологического колледжа.
Вину подсудимый признал и объяснил свои действия пьяным бредом. Несмотря на явку с повинной, возмещение причиненного вреда, участие в боевых действиях, наличие государственных наград суд назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в ИК общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU