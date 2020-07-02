Белозерск перекрыл доступ туристам

2 Июль 2020 2020-07-02T11:41:22+03:00

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О проблеме с автовокзалом Белозерска заявил блогер Илья Варламов. Он рассказал, что фантастический город с богатейшей историей (один из центров, благодаря которым вообще возникла Древняя Русь) может привлекать огромное количество туристов, но инфраструктуру развалили. Теперь туда просто сложно добраться - до Череповца 120 км. Оттуда иногда ходит автобус, а иногда ПАЗик или Газель.

Раньше в городе был автовокзал с туалетами и лавочками, теперь же стоит остановка, похожая на коробку для мусорных контейнеров. В 2016 году развалили МУП, которое занималось междугородними перевозками. Все имущество продали за копейки, в том числе двухэтажное здание в центре Белозерска по 691 рубль за квадратный метр. Сотрудников уволили под предлогом коронавирусного кризиса.

"Понятно, что при такой инфраструктуре никто, кроме самых отмороженных экстремалов, в Белозерск не поедет. И город, который мог бы стать одним из интереснейших туристических центров России, будет и дальше прозябать в безвестности», — ёмко очертил будущее Белозерска Варламов.

ИСТОЧНИК KP.RU