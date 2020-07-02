В Вологде выставка фотографа Станислава Кудринского продолжит свою работу до сентября
В доме купца Самарина работает любопытная экспозиция. До середины сентября вологжане и гости города смогут увидеть около 30 работ, снятых инфракрасной камерой в 2019 году Станислава Кудринского. Выставка так и называется - «Вологда: инфракрасный
взгляд». Станислав Кудринский - один из основателей вологодского фотоклуба «Северянин». Более 60 лет он не расстается с фотоаппаратом. Открытие выставки состоялось ранее, но публики такая замечательная экспозиция так и не собрала: ограничительные меры из-за угрозы
коронавируса не позволили прийти в музей. Как нам сообщила руководитель Дома купца Самарина Марина Критская, выставку продлили до середины сентября:
- Станислав Федорович Кудринский - фотограф со стажем. В его работах -
страницы городской жизни длиною в несколько десятилетий. Отражение времени, отражение технологий, фотографический успех - это все о нем, о Станиславе Федоровиче.
Выставку фотограф готовил к своему 80-летию, его он отметил 25 февраля
2020 года. Однако праздник продолжается, и мастер готов разделить его со
всеми.
Напомним, сам музей - Дом купца Самарина, открылся после карантина 25
июня. Здесь проводятся индивидуальные экскурсии, на которые можно
записаться по телефону.
По оценкам гостей, это уютный уголок в центре Вологды, практически
единственная сохранившаяся городская сохранившуюся до наших дней. Здесь каждый может заглянуть в квартиру старого доходного дома, познакомиться с традициями русского застолья, заглянуть в дореволюционную школу, посетить фоторетросалон.
ИСТОЧНИК KP.RU