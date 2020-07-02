2020-07-02T10:54:30+03:00
Общество

В Вологде выставка фотографа Станислава Кудринского продолжит свою работу до сентября

Мастер запечатлел город в инфракрасном изображении
Иван Чухнин
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В доме купца Самарина работает любопытная экспозиция. До середины сентября вологжане и гости города смогут увидеть около 30 работ, снятых инфракрасной камерой в 2019 году Станислава Кудринского. Выставка так и называется - «Вологда: инфракрасный

взгляд». Станислав Кудринский - один из основателей вологодского фотоклуба «Северянин». Более 60 лет он не расстается с фотоаппаратом. Открытие выставки состоялось ранее, но публики такая замечательная экспозиция так и не собрала: ограничительные меры из-за угрозы

коронавируса не позволили прийти в музей. Как нам сообщила руководитель Дома купца Самарина Марина Критская, выставку продлили до середины сентября:

- Станислав Федорович Кудринский - фотограф со стажем. В его работах -

страницы городской жизни длиною в несколько десятилетий. Отражение времени, отражение технологий, фотографический успех - это все о нем, о Станиславе Федоровиче.

Выставку фотограф готовил к своему 80-летию, его он отметил 25 февраля

2020 года. Однако праздник продолжается, и мастер готов разделить его со

всеми.

Напомним, сам музей - Дом купца Самарина, открылся после карантина 25

июня. Здесь проводятся индивидуальные экскурсии, на которые можно

записаться по телефону.

По оценкам гостей, это уютный уголок в центре Вологды, практически

единственная сохранившаяся городская сохранившуюся до наших дней. Здесь каждый может заглянуть в квартиру старого доходного дома, познакомиться с традициями русского застолья, заглянуть в дореволюционную школу, посетить фоторетросалон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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