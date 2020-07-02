Итоги рейтингового голосования в Вологде по проекту "Народный бюджет" подведут до конца недели

2 Июль 2020 2020-07-02T10:46:52+03:00

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Итоги рейтингового голосования по проекту «Народный бюджет» ТОС в Вологде будут подведены до конца недели. Народные инициативы будут реализованы в микрорайонах города в 2021 году.

Всего на суд вологжан представлена 141 инициатива. В каждом из 34 ТОСов выдвинули от 2 до 10 предложений. Большинство из них касается благоустройства зеленых зон, тротуаров, а также установки детских и спортивных городков.

Инициативы, набравшие больше всего голосов жителей во вчерашнем голосовании, и будет реализованы в 2021 году.

Напомним, средства на реализацию проекта «Народный бюджет ТОС»

выделяются из городского бюджета. В 2020 году реализуется 38 инициатив

на общую сумму 44 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU