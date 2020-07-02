2020-07-02T10:13:36+03:00
Киберспорт в России и мире

Вологодские киберспортсмены заняли второе место в турнире

Кибертурнир собрал игроков нескольких стран
Евдокия САХАРОВА
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Команда киберспортсменов из Вологды «gOMAWHIE» заняла почетное второе место среди участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Екатеринбурга, Ярославля, Саратова, Мурома, Алма-Аты и других городов. 60 команд соревновались в компьютерном шутере Counter-Strike: Global Offensive.

Соревнования WORLD CYBER LEAGUE прошли онлайн с 15 по 28 июня, призовой фонд составил 20 тысяч рублей. Оказалось, что вологодские игроки впервые выступили в обновленном составе хотя они давно не играли в онлайн-турнирах. По словам ребят, с полуфинала стало тяжелее сражаться - сказались проблемы свежесобранной команды. Однако своим выступлением киберспортсмены довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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