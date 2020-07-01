На Вологодчину стали завозить меньше коронавируса

1 Июль 2020 2020-07-01T19:12:21+03:00

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В последние две недели основная доля пациентов заражается коронавирусом при контакте внутри региона. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Вологодчины Сергей Бутаков. Кроме того, 40% зафиксированных заболевших с Covid-19 в Вологодской области госпитализируются. При ОРВИ цифра составляет всего 2%.

По состоянию на 1 июля за сутки заболел 21 вологжанин. Восемь человек в Вологде, семь в Череповце, два в Грязовецком районе, три - в Великоустюгском, один в Шекснинском.

В Вологодской области продлили действие режима «повышенная готовность» и карантинные ограничения до 13 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU