На Вологодчину стали завозить меньше коронавируса
В последние две недели основная доля пациентов заражается коронавирусом при контакте внутри региона. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Вологодчины Сергей Бутаков. Кроме того, 40% зафиксированных заболевших с Covid-19 в Вологодской области госпитализируются. При ОРВИ цифра составляет всего 2%.
По состоянию на 1 июля за сутки заболел 21 вологжанин. Восемь человек в Вологде, семь в Череповце, два в Грязовецком районе, три - в Великоустюгском, один в Шекснинском.
В Вологодской области продлили действие режима «повышенная готовность» и карантинные ограничения до 13 июля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU