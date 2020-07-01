В Вологде грабитель урвал золотой крест за 12 тысяч рублей
В Вологде мужчина обратился в ломбард на улице Чехова: ему понравился нательный золотой крест. Продавец попросил у покупателя паспорт, но тот выхватил ювелирное украшение и был таков. Женщина обратилась в полицию - крестик стоил 12 тысяч рублей.
Оказалось, что мужчина тут же побежал в другой ломбард, чтобы заложить добычу. Но работники были уже предупреждены о случившемся и нажали на тревожную кнопку.
Грабитель почуял неладное, выбросил крестик и убежал. 30-летнего вологжанина обнаружили в соседнем квартале. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU