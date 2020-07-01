В Вологодской области появятся ИТ-клубы в 3 городах
Современные компьютерные центры создадут в рамках проекта "Цифровая образовательная среда"
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На Вологодчине уже в этом году появится первый ИТ-клуб в Грязовце в рамках регионального проекта под названием "Цифровая образовательная среда". Его откроют к новому учебному году. Обучающиеся смогут использовать современную технику для развития и творчества.
Цифровые центры в скором времени появятся в 3 городах. В течение двух лет будут обустроены ИТ-клубы в Грязовце, Соколе и Череповце. Кроме того, чиновники обещали продолжить оснащение школ необходимой техникой.
ИСТОЧНИК KP.RU