На сусеках Череповца обнаружились 40 миллионов рублей

1 Июль 2020 2020-07-01T16:02:18+03:00

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В Череповце сэкономили на конкурсах, перераспределили деньги внутри «Комфортной городской среды» и, по словам мэра, «поскребли по сусекам». В итоге нашлись дополнительные 40 миллионов рублей на ремонт дворов.

Вадим Германов сообщил, что уже к концу недели общественная комиссия определит дворы, которые получат ремонт. Отдельно будут отобраны дворы для реконструкции в 2021 году - на них выделили более 100 миллионов рублей.

Мэр завил, что одним из критериев отбора претендентов на ремонт является наличие собственников с активной позицией. Кроме того, необходим готовый проект реконструкции и заявка в ДЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU