В Череповце эвакуируют машины с рекламой

1 Июль 2020 2020-07-01T15:46:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Череповца заявил о победе над хитрыми предпринимателями, которые размещали рекламу на старых машинах и кидали их рядом с магазином. Контролирующие органы ничего не могли поделать с такими бесстыжими бизнесменами, ведь машина записана не на них и мало ли что на ней наклеено.

По словам Вадима Германова "такая «шайтан-арба» могла стоять на центральных улицах десятилетиями, ржавея на глазах всего города". В конце концов чиновники начали компанию по вывозу с улиц брошенных автомобилей. Уже убрано 68 машин. Следующие на очереди — авто, брошенные во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU