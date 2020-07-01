В Череповце эвакуируют машины с рекламой
68 брошенных машин уже вывезено
Фото со страницы мэраФото: vk.com
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Мэр Череповца заявил о победе над хитрыми предпринимателями, которые размещали рекламу на старых машинах и кидали их рядом с магазином. Контролирующие органы ничего не могли поделать с такими бесстыжими бизнесменами, ведь машина записана не на них и мало ли что на ней наклеено.
По словам Вадима Германова "такая «шайтан-арба» могла стоять на центральных улицах десятилетиями, ржавея на глазах всего города". В конце концов чиновники начали компанию по вывозу с улиц брошенных автомобилей. Уже убрано 68 машин. Следующие на очереди — авто, брошенные во дворах.
ИСТОЧНИК KP.RU