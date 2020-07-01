Череповецким тройняшкам выделили 500 тысяч рублей за рождение

1 Июль 2020 2020-07-01T15:31:21+03:00

Две девочки и мальчик появились на свет 17 апреля

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В Череповце традиционно выделили полмиллиона рублей на рождение тройняшек. Алиса, Екатерина и Михаил появились на свет 17 апреля. Решение подарить семье 500 тысяч рублей одобрили депутаты Госдумы. Счастливым родителям понадобятся деньги на обеспечение новорожденных.

В предыдущий раз тройня в городе металлургов рождалась в июне 2019 года. Это тоже были две девочки и мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU