Череповецким тройняшкам выделили 500 тысяч рублей за рождение
Две девочки и мальчик появились на свет 17 апреля
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В Череповце традиционно выделили полмиллиона рублей на рождение тройняшек. Алиса, Екатерина и Михаил появились на свет 17 апреля. Решение подарить семье 500 тысяч рублей одобрили депутаты Госдумы. Счастливым родителям понадобятся деньги на обеспечение новорожденных.
В предыдущий раз тройня в городе металлургов рождалась в июне 2019 года. Это тоже были две девочки и мальчик.
ИСТОЧНИК KP.RU