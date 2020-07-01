2020-07-01T15:20:06+03:00
Звезды

На Вологодчине организовали культурные мероприятия для детей онлайн

Проект «Вологодские культурные каникулы» предоставляет детям спектакли местных театров, мастер-классы, презентации книг, видеоэкскурсии, квесты
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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В Вологодской области для детей летом организовали культурные мероприятия онлайн. Каждый день на сайте Культуры в Вологодской области (обратите внимание на меню справа) появляются различные активности: спектакли вологодских театров, мастер-классы по рисованию и декоративно-прикладному искусству, презентации книг, видеоэкскурсии, квесты и многое другое.

Маленькие вологжане могут познакомиться с родным регионом с помощью "Детского путеводителя", в котором рассказывается о городах Вологодской области, их основных достопримечательностях и истории. Не все взрослые знают столько интересного о Вологодчине! Родителям тоже будет интересно.

На сайте выложены записи театрализованных представлений, сказок, озвученных вологодскими артистами. Дети могут посетить виртуальные выставки, например, в "Музее детства". Есть чем заняться летом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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