На Вологодчине организовали культурные мероприятия для детей онлайн

1 Июль 2020 2020-07-01T15:20:06+03:00

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В Вологодской области для детей летом организовали культурные мероприятия онлайн. Каждый день на сайте Культуры в Вологодской области (обратите внимание на меню справа) появляются различные активности: спектакли вологодских театров, мастер-классы по рисованию и декоративно-прикладному искусству, презентации книг, видеоэкскурсии, квесты и многое другое.

Маленькие вологжане могут познакомиться с родным регионом с помощью "Детского путеводителя", в котором рассказывается о городах Вологодской области, их основных достопримечательностях и истории. Не все взрослые знают столько интересного о Вологодчине! Родителям тоже будет интересно.

На сайте выложены записи театрализованных представлений, сказок, озвученных вологодскими артистами. Дети могут посетить виртуальные выставки, например, в "Музее детства". Есть чем заняться летом!

ИСТОЧНИК KP.RU