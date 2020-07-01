В Вологодском кремле пройдет выставка фиалок

1 Июль 2020 2020-07-01T13:35:37+03:00

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В Вологодском кремле 3 и 4 июля с 10.00 до 17.00 будет работать выставка «Кружево сенполий». Сортовые фиалки можно будет найти в первом зале экспозиции природы в главном корпусе.

Вологодские цветоводы Татьяна Пономарёва, Ирина Акимова и Юлия Горюнова поделятся секретами ухода за цветами и покажут самые красивые сорта. Приобрести растения можно прямо на выставке.

Стоимость билетов: взрослые – 120 рублей, пенсионеры – 80 рублей, учащиеся – 60 рублей, дошкольники – бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU