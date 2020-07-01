2020-07-01T13:29:32+03:00
Общество

В Вологде появится центр бытового самообслуживания

Проект поможет обеспечит самозанятость населения
Евдокия САХАРОВА
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группа Фонд "Земля Вологодская"группа Фонд "Земля Вологодская"
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Для пенсионеров, граждан предпенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья и молодых (многодетных) мам Вологды и Вологодского района будет организован коворкинг. Фонд «Земля Вологодская» с помощью средств, предоставленных Фондом президентских грантов, создаст площадку, где люди смогут вести совместную творческую деятельность, обучаться востребованным навыкам бытовых услуг, рукоделия.

Планируется, что социально уязвимые группы вологжан получат новые навыки для семейного быта или обеспечения собственной самозанятости. В список попали швейное и парикмахерское дело, валяние из шерсти, сувенирная продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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