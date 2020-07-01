При строительстве детсада в Череповце пропали миллионы

1 Июль 2020 2020-07-01T13:09:34+03:00

Их выплатили подрядчику, а работы он не провел

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Череповца начала расследование по расходованию бюджетных средств при строительстве детского сада №30.

МКУ УКСиР после завершения строительно-монтажных работ и принятия объекта не передал в муниципальную казну имущество на 139 млн 696 тыс. Объем проверенных средств составил 389 млн 749 тыс. руб, а исполнено работ на сумму 377 млн 420 тыс. руб.

Не проводились экспертиза на соответствие выполненных работ условиям муниципального контракта, акт приемки не был размещен в единой информационной системе. За часть невыполненных работ заплатили, хотя даже при приемке объекта они сделаны не были. Установлены и некоторые необоснованные расходы. Кроме того, подрядчик нарушил сроки выполнения контракта, а штраф с него не взяли.

Информация направлена в прокуратуру города и УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU