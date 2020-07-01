При строительстве детсада в Череповце пропали миллионы
Прокуратура Череповца начала расследование по расходованию бюджетных средств при строительстве детского сада №30.
МКУ УКСиР после завершения строительно-монтажных работ и принятия объекта не передал в муниципальную казну имущество на 139 млн 696 тыс. Объем проверенных средств составил 389 млн 749 тыс. руб, а исполнено работ на сумму 377 млн 420 тыс. руб.
Не проводились экспертиза на соответствие выполненных работ условиям муниципального контракта, акт приемки не был размещен в единой информационной системе. За часть невыполненных работ заплатили, хотя даже при приемке объекта они сделаны не были. Установлены и некоторые необоснованные расходы. Кроме того, подрядчик нарушил сроки выполнения контракта, а штраф с него не взяли.
Информация направлена в прокуратуру города и УФАС.
ИСТОЧНИК KP.RU