Вологжане смогут попробовать местного лосося
В поселке Грибково строят предприятие по разведению рыбы
Фото со страницы губернатора
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Губернатор Вологодчины посетил стройку предприятия по производству рыбы лососевых пород в поселке Грибково. Уже готовы подъездные пути, свайное поле и здание малькового цеха - его запустят в первую очередь. Систему обещают наладить полостью автоматическую. В конце следующего года заработает основной цех - мальки уже подрастут.
Продукцию можно будет попробовать в конце 2022 года. Со временем планируется выращивать рыбу весом до 5 кг. В России подобного завода еще нет.
ИСТОЧНИК KP.RU