Вологжане смогут попробовать местного лосося

1 Июль 2020 2020-07-01T12:40:23+03:00

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Губернатор Вологодчины посетил стройку предприятия по производству рыбы лососевых пород в поселке Грибково. Уже готовы подъездные пути, свайное поле и здание малькового цеха - его запустят в первую очередь. Систему обещают наладить полостью автоматическую. В конце следующего года заработает основной цех - мальки уже подрастут.

Продукцию можно будет попробовать в конце 2022 года. Со временем планируется выращивать рыбу весом до 5 кг. В России подобного завода еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU