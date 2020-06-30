В магазине в Вологде подрались охранники
Один из них был пьян
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В Вологде на улице Северной в одном из магазинов произошла драка ЧОПовцев. Об этом сообщили в областном управлении Росгвардии. 41-летний охранник рассказал приехавшей по тревоге вневедомственной охране, что к нему во время дежурства стал приставать его 22-летний коллега.
Молодой человек был пьян и начал выговаривать свои претензии по поводу работы. Конфликт перешел в драку: нетрезвый вологжанин ударил коллегу в лицо. Его передали полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU