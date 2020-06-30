В Тотьме разработали велоквест

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:08:24+03:00

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В Тотьме школьник под руководством музейного объединения разработал мобильное приложение-велоквест по историческим местам города. Совершить необычное велопутешествие можно велолюбителям с заряженным телефоном с GPS-навигатором и доступом в сеть. Скачать приложение для Андроид можно по ссылке.

В квесте предусмотрено 13 заданий, которые испытывают логику, знания и сообразительность. Туристический маршрут проходит практически через все исторические места Тотьмы. Музеи и колокольни города уже работают по прежнему графику. Посетить экспозиции и смотровые площадки можно в том числе по субботам и воскресеньям с 10 до 17 часов. Необходимо иметь маску, соблюдать социальную дистанцию и посещать небольшими группы от 1 до 5 человек. Экскурсии нужно заказывать заранее по тел. (81739) 2-23-37, 2-45-51.

Велоквест по историческим местам Тотьмы.Пройти мобильный велоквест по историческим местам Тотьмы теперь могут тотьмичи и гости города

ИСТОЧНИК KP.RU