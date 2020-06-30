2020-06-30T15:08:24+03:00
Звезды

В Тотьме разработали велоквест

Посещать исторические места стало еще интересней
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: cultinfo.ru
Изменить размер текста:

В Тотьме школьник под руководством музейного объединения разработал мобильное приложение-велоквест по историческим местам города. Совершить необычное велопутешествие можно велолюбителям с заряженным телефоном с GPS-навигатором и доступом в сеть. Скачать приложение для Андроид можно по ссылке.

В квесте предусмотрено 13 заданий, которые испытывают логику, знания и сообразительность. Туристический маршрут проходит практически через все исторические места Тотьмы. Музеи и колокольни города уже работают по прежнему графику. Посетить экспозиции и смотровые площадки можно в том числе по субботам и воскресеньям с 10 до 17 часов. Необходимо иметь маску, соблюдать социальную дистанцию и посещать небольшими группы от 1 до 5 человек. Экскурсии нужно заказывать заранее по тел. (81739) 2-23-37, 2-45-51.

Велоквест по историческим местам Тотьмы.Пройти мобильный велоквест по историческим местам Тотьмы теперь могут тотьмичи и гости города

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В магазине в Вологде подрались охранники
В Тотьме разработали велоквест
Пьяный архангелогородец сгорел в вологодском общежитии
В Вологде на Возрождения начали строительство третьей очереди дороги
На живодера из Череповца напали из-за котенка
Череповецкий уклонист от армии заплатит государству круглую сумму
В Вологде открыли после реставрации красивейший дом-памятник
Жители Вологодской области получили 23 тысячи электронных заказных писем на сайте Почты России
Третий этап отмены ограничений пока вологжанам не грозит
В Вологде пропала женщина с прямой ногой
Замгубернатора Вологодчины подцепил Covid-19
В Вологде открыли новый Центр ремесел
Директор кондитерской фабрики Раиса Иванова стала Почётным гражданином Вологды
В Череповце голосовать по поправкам будут даже лежачие
В Череповце пьяные рыбаки отправились в круиз на самодельном плоту
В городе металлургов спасли пса, застрявшего в затопленной ливневке
Пьяная череповчанка на надувном круге заплыла под теплоход
Мотоциклист протащил сотрудника ГАИ по дороге, а потом сел в Хаммер и уехал
Самая разбитая федеральная трасса на Вологодчине дождалась ремонта
Хозяйствнная женщина оставила горячие угли в хозпостройке на даче
Вологжанка из КПРФ решила отдать свой голос дважды
В Вологде мотоциклист вкатился под движущийся автомобиль
Смерч прошелся по востоку Вологодской области
Череповецкие хоккеисты заболели коронавирусом
Полиция задержала вора в законе в Вологодской области
9-летнюю школьницу засыпало в заброшенном карьере
Череповчане нашли 16-летнюю вандалку