Пьяный архангелогородец сгорел в вологодском общежитии

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:48:24+03:00

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В областной столице ночью произошла трагедия в многоквартирном доме на улице Пригородной. В 2:30 поступил сигнал о возгорании. При осмотре общежития в одной из комнат обнаружено тело 38-летнего мужчины. По словам соседей, погибший въехал всего месяц назад, он был из Архангельской области. Злоупотреблял алкоголем и курил.

Очевидцы рассказали, что из-за двери ночью повалил сильный дым. Они вызвали пожарных. Специалисты обнаружили следы очагов возгорания на диване и кресле. По данным МЧС, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём со стороны погибшего в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU