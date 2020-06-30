2020-06-30T12:14:22+03:00
Общество

В Вологде на Возрождения начали строительство третьей очереди дороги

Для микрорайона Южный дорога является важным элементом инфраструктуры
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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В областной столице чиновники сообщили о продолжении строительных работ по ул. Возрождения в микрорайоне Южный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас компанией Магистраль начато возведение третьей очереди дороги. Работы должны быть закончены к октябрю. На эти цели выделены 42 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Участок планируют четырехполосным, с тротуарами, газонами, велодорожкой, освещением, ливневкой. В прошлом году подрядчик сдал вторую очередь улицы - 485 метров от Окружного шоссе к двум новым детским садам. Первый участок появился в микрорайоне при поддержке бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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