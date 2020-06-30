На живодера из Череповца напали из-за котенка

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:39:28+03:00

Он вместе со своей подругой снял ролик, как они выкидывают из окна котенка

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В соцсетях распространилось видео о том, как 15-летнего Игоря К. (который вместе с подругой мучил котенка) избили сверстники. Ролик живодеров (они сами выложили его в сеть) поднял бурю негодования среди вологжан. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, но возбуждать уголовное дело не стали. Ненависть общественности после этого не угасла. Парочке начали мстить за животное.

На свежем видео Игоря окружили несколько подростков. После разговора один из них бьет в лицо главному герою. В ролик вшита надпись «Малой жгёт. Наказали живодёра». По словам очевидцев, одним ударом дело не ограничилось.

Малолетнему живодёру из Череповца отомстили за котенка.Видео с надписью "наказали живодера" появилось в соцсетях. Напомним, двое несовершеннолетних сняли ролик, как они выкидывают котенка в чулке из окна многоэтажки. Он оказался постановочным, однако фото с вывешиванием животного на высоте настоящие...

ИСТОЧНИК KP.RU