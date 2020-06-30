Череповецкий уклонист от армии заплатит государству круглую сумму

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:02:40+03:00

Он был поставлен на учет еще в 2010 году

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В Череповце оштрафовали злостного уклониста от армии. Здоровый молодой человек не желал отдавать долг Родине. Повестки на его адрес отправлялись военкоматом 9 раз с 2018 года. Но череповчанин на встречи не являлся - начал симулировать заболевание и получать листки нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

В конце концов обман вскрылся, уклониста оштрафовали на 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU