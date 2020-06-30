2020-06-30T10:52:36+03:00
Звезды

В Вологде открыли после реставрации красивейший дом-памятник

Дом Дружинина восстановил на свои средства предприниматель Герман Якимов
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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В Вологде состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника архитектуры федерального значения на улице Мальцва, 18. Дом Дружинина обрел новую жизнь после кропотливой работы специалистов. Исторически здание было флигелем городской усадьбы Николая Михайловича Дружинина, статского советника, предводителя дворянства Кадниковского уезда. Он был построен в конце 1850-х годов одновременно с главным усадебным домом на Мальцева, 16.

Историческое здание уже третье по счету, которое приобрел и восстановил бизнесмен Герман Якимов. Еще два деревянных дома по улице Чернышевского – дом Черноглазова и дом Извощикова – уже радуют вологжан и гостей города своей неземной красотой. Там располагаются цветочные магазины и небольшие музейные экспозиции.

Скоро начнется реставрация четвертого дома – дома Засецких на ул. Ленинградской, 12 (объект культурного наследия федерального значения).

ИСТОЧНИК KP.RU

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