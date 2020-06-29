2020-06-29T18:24:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Третий этап отмены ограничений пока вологжанам не грозит

Коэффициент распространения COVID-19 в два раза больше необходимого для начала третьего этапа
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Губернатор Вологодчины сообщил, что пока в регионе вводить третий этап снятия ограничений по коронавирусу нельзя. Вологодская область показывает плохие результаты по распространению COVID-19: коэффициент распространения 0,98 в два раза превышает рекомендованные для начала третьего этапа нормы.

На данный момент в моногоспиталях находится 10 тяжелых пациентов, один из них на ИВЛ, пять на кислородотерапии. Еще 101 пациент – в средней степени тяжести. Мобильные бригады контролируют еще 3 648 контактных вологжан.

На третьем этапе должны открыть все магазины и предприятия сферы услуг, кафе, гостиницы, образовательные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Третий этап отмены ограничений пока вологжанам не грозит
В Вологде пропала женщина с прямой ногой
Замгубернатора Вологодчины подцепил Covid-19
В Вологде открыли новый Центр ремесел
Директор кондитерской фабрики Раиса Иванова стала Почётным гражданином Вологды
В Череповце голосовать по поправкам будут даже лежачие
В Череповце пьяные рыбаки отправились в круиз на самодельном плоту
В городе металлургов спасли пса, застрявшего в затопленной ливневке
Пьяная череповчанка на надувном круге заплыла под теплоход
Мотоциклист протащил сотрудника ГАИ по дороге, а потом сел в Хаммер и уехал
Самая разбитая федеральная трасса на Вологодчине дождалась ремонта
Хозяйствнная женщина оставила горячие угли в хозпостройке на даче
Вологжанка из КПРФ решила отдать свой голос дважды
В Вологде мотоциклист вкатился под движущийся автомобиль
Смерч прошелся по востоку Вологодской области
Череповецкие хоккеисты заболели коронавирусом
Полиция задержала вора в законе в Вологодской области
9-летнюю школьницу засыпало в заброшенном карьере
Череповчане нашли 16-летнюю вандалку