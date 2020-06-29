Третий этап отмены ограничений пока вологжанам не грозит

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:24:30+03:00

Коэффициент распространения COVID-19 в два раза больше необходимого для начала третьего этапа

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Губернатор Вологодчины сообщил, что пока в регионе вводить третий этап снятия ограничений по коронавирусу нельзя. Вологодская область показывает плохие результаты по распространению COVID-19: коэффициент распространения 0,98 в два раза превышает рекомендованные для начала третьего этапа нормы.

На данный момент в моногоспиталях находится 10 тяжелых пациентов, один из них на ИВЛ, пять на кислородотерапии. Еще 101 пациент – в средней степени тяжести. Мобильные бригады контролируют еще 3 648 контактных вологжан.

На третьем этапе должны открыть все магазины и предприятия сферы услуг, кафе, гостиницы, образовательные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU