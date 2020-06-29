В Вологде пропала женщина с прямой ногой

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:44:30+03:00

Фото: ПСО "Ты не один"

- Фото: ПСО "Ты не один"

Изменить размер текста: A A

В Вологде пропала 56-летняя Марина Седина. 26 июня в 23:30 она ушла из дома в СНТ «Вишенка» в Вологде и не вернулась. Женщина ростом 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные с сединой, глаза зеленые.

Особая примета - ее правая нога не сгибается. Одета была в резиновые сапоги, темные болоневые штаны с полосками фиолетового и зеленого цвета, синюю тунику с ромашкой на груди, темно-синий короткий пиджак.

Имеющим информацию о местонахождении Марины Викторовны, просьба сообщить по телефонам: 102 — полиция, 8 (911) 505-68-98 — волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU