В Вологде пропала женщина с прямой ногой
56-летняя Марина Седина ушла 26 июня в полночь из СНТ Вишенка
-Фото: ПСО "Ты не один"
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В Вологде пропала 56-летняя Марина Седина. 26 июня в 23:30 она ушла из дома в СНТ «Вишенка» в Вологде и не вернулась. Женщина ростом 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные с сединой, глаза зеленые.
Особая примета - ее правая нога не сгибается. Одета была в резиновые сапоги, темные болоневые штаны с полосками фиолетового и зеленого цвета, синюю тунику с ромашкой на груди, темно-синий короткий пиджак.
Имеющим информацию о местонахождении Марины Викторовны, просьба сообщить по телефонам: 102 — полиция, 8 (911) 505-68-98 — волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU