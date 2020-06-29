Замгубернатора Вологодчины подцепил Covid-19
У него пропало обоняние
-Фото: Правительство Вологодской области
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В Вологодской области коронавирусной инфекцией заболел замгубернатора Михаил Глазков и вся его семья. Он рассказал во время совещания в правительстве, что симптомов ОРВИ у него не было. Но он понял, что у него обоняние пропало и сдал тест на коронавирус. Пришел положительный ответ. Сейчас чиновник ушел на самоизоляцию и удаленную работу.
Михаил Глазков занимается вопросами поддержки сельскохоз производства, продовольственных ресурсов, ветеринарии, лесных отношений, контроля и использования объектов животного мира.
ИСТОЧНИК KP.RU