2020-06-29T15:13:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Замгубернатора Вологодчины подцепил Covid-19

У него пропало обоняние
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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В Вологодской области коронавирусной инфекцией заболел замгубернатора Михаил Глазков и вся его семья. Он рассказал во время совещания в правительстве, что симптомов ОРВИ у него не было. Но он понял, что у него обоняние пропало и сдал тест на коронавирус. Пришел положительный ответ. Сейчас чиновник ушел на самоизоляцию и удаленную работу.

Михаил Глазков занимается вопросами поддержки сельскохоз производства, продовольственных ресурсов, ветеринарии, лесных отношений, контроля и использования объектов животного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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