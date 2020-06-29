В Вологде открыли новый Центр ремесел

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:06:57+03:00

На Благовещенской, 20 в отреставрированном Доме кружевниц

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27 июня в областном центре состоялось торжественная церемония открытия Центра ремесел. Он расположился в отреставрированном Доме кружевниц на ул. Благовещенская, 20. Открытие совпало с Днем города Вологды.

В сентябре там планируется провести фестиваль ремесленников. Культурный объект станет местом притяжения мастеров декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов. Центр ремесел дополнит туристические маршруты, раскроет потенциал города. Во внутреннем дворике будет площадка для проведения концертов и мастер-классов.

Реставрация здания велась с 2013 года. В 1910 году дом принадлежал купцу Наумову, затем перешел в собственность купца Красильникова, где комнаты сдавали кружевницам.

ИСТОЧНИК KP.RU