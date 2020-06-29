В Череповце голосовать по поправкам будут даже лежачие
О том, что областная больница №2 в Череповце оборудована избирательным участком закрытого типа для пациентов сообщил главный врач Андрей Пулин. Он заявил, что в голосовании по поправкам смогут принять участие даже лежачие больные. Он будет работать только 1 июля согласно спискам пациентов.
Сейчас в больнице около 450 человек. "Если человек в сознании и адекватен, обязательно вносим его в список. К нему подходят члены комиссии, и он голосует", — разъяснил главврач.
Кроме того, избирательные участки организовали и в других больницах, роддомах, СИЗО и психоневрологическом диспансере.
ИСТОЧНИК KP.RU