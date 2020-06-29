В Череповце голосовать по поправкам будут даже лежачие

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:32:33+03:00

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О том, что областная больница №2 в Череповце оборудована избирательным участком закрытого типа для пациентов сообщил главный врач Андрей Пулин. Он заявил, что в голосовании по поправкам смогут принять участие даже лежачие больные. Он будет работать только 1 июля согласно спискам пациентов.

Сейчас в больнице около 450 человек. "Если человек в сознании и адекватен, обязательно вносим его в список. К нему подходят члены комиссии, и он голосует", — разъяснил главврач.

Кроме того, избирательные участки организовали и в других больницах, роддомах, СИЗО и психоневрологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU