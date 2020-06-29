В Череповце пьяные рыбаки отправились в круиз на самодельном плоту
Их задержали спасатели
-
Изменить размер текста:
В Череповце в минувшее воскресенье задержали рыбаков на Ягорбе в районе Северного моста. Нетрезвые череповчане отправились в плавание на самодельном плоту.
Их увидели сотрудники полиции, они вызвали спасателей. Те доставили путешественников и нарушителей порядка на берег.
Мужчины решили расслабиться в выходной день, выпить и порыбачить. Сначала с ними пообщадись спасатели - провели с ними беседу. Затем путешественников- мореплавателей передали полиции для разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU