В Череповце пьяные рыбаки отправились в круиз на самодельном плоту

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:10:07+03:00

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В Череповце в минувшее воскресенье задержали рыбаков на Ягорбе в районе Северного моста. Нетрезвые череповчане отправились в плавание на самодельном плоту.

Их увидели сотрудники полиции, они вызвали спасателей. Те доставили путешественников и нарушителей порядка на берег.

Мужчины решили расслабиться в выходной день, выпить и порыбачить. Сначала с ними пообщадись спасатели - провели с ними беседу. Затем путешественников- мореплавателей передали полиции для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU