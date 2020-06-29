2020-06-29T13:12:12+03:00
Происшествия

В городе металлургов спасли пса, застрявшего в затопленной ливневке

ЧП произошло на Чкалова 33 в Череповце
Евдокия САХАРОВА
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Фото спасательной службыФото спасательной службы
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В Череповце в ливневке на Чкалова застрял бездомный пес. Он жалобно скулил и лаял, прохожие не смогли помочь собаке и вызвали спасателей.

Коллектор был затоплен, поэтому пришлось обратиться к специалистам Водоканала. Они приехали на следующее утро, но оказалось, что объект в зоне отвественности металлургического комбината «Северсталь». Вызвали и их представителей.

В конце концов, собаку сумели спасти совместными усилиями. Пострадавшего отвезли в ветклинику - он долго сидел в трубе.

В Череповце спасли бездомного пса, застрявшего в коллекторе.Пес очень долго сидел в трубе, его отвезли в ветеринарную клинику. Видео спасательной службы Череповца

ИСТОЧНИК KP.RU

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