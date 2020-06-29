Пьяная череповчанка на надувном круге заплыла под теплоход

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:48:54+03:00

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Нетрезвая 18-летняя девушка заплыла на судоходную часть Шексны на надувном круге. ЧП произошло минувшим вечером в районе санатория «Адонис». Очевидец вызвал спасателей.

Специалистам удалось вовремя подоспеть и выловить пьяную череповчанку буквально в 30 метрах от проходящего теплохода.

Ее доставили на берег и опросили, вызвали полицию. У девушки не было желания отвечать за свою безалаберность и от правоохранителей она просто сбежала.

ИСТОЧНИК KP.RU