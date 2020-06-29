Самая разбитая федеральная трасса на Вологодчине дождалась ремонта

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:37:40+03:00

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В Вытегорском районе начали ремонт трассы, которая существует, главным образом, только на бумаге. Самый разбитый участок трассы № А-215, проходящей по нескольким регионам, в том числе и по Вологодской, передали в федеральную собственность. Основной ремонт был запланирован на 2021 год. Между тем, А-215 - это кратчайший автомобильный путь от Санкт-Петербурга до Архангельска через Плесецк. Пока же многие водители не рискуют и идут в объезд. Тем более, зачастую она перекрывается из-за невозможности ее эксплуатировать.

В результате договоренностей с дорожниками ремонт начали раньше. Для этого до начала основных работ из федерального бюджета выделены дополнительные средства по статье «содержание» - 42 миллиона рублей. На эти средства планируется привести в порядок наиболее разрушенные участки в населенных пунктах Мегра и Ошта общей протяженностью почти 5 километров, а также наиболее критичные участки на гравийной дороге между Кедрой и Мегрой. Параллельно готовится документация на ремонт 44-километровой дороги от Ошты до Вытегры. Объем инвестиций составляет более 4 миллиардов рублей.

- В ближайшие два года дорога от границы с Ленинградской областью до Вытегры будет приведена в порядок, и скорость движения на этом участке будет не 30 км/ч, как сегодня, а полноценные 90 км/ч. Затем начнутся масштабные работы от Вытегры уже в сторону Архангельска. Это новая федеральная трасса и на некоторых участках она пока существует только на бумаге. Отдельные участки еще предстоит построить фактически с нуля, но мы можем констатировать, что «лед тронулся, - начертал перспективы глава области Олег Кувшинников.

ИСТОЧНИК KP.RU