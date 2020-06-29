Хозяйствнная женщина оставила горячие угли в хозпостройке на даче
28 июня вечером произошел пожар в садовом товариществе под Вологдой. В 21 час 40 минут поступило сообщение о том, что горит постройка в СНТ «Парус». На 11 дорожке горела хозяйственная постройка.
Как оказалось, хозяйка готовила пищу на мангале. Около 17 часов вечера она залила угли водой, а около 18 часов, перед отъездом домой, пересыпала угли в металлическое ведро и прибрала их до следующего раза - поставила их в хозпристройку. Это и стало причиной пожара. На место выезжали 4 единицы техники, 14 единиц личного состава. Находящееся в постройке имущество было уничтожено огнем.
Как резюмировали специалисты, "причина возгорания - неосторожное обращение с источником повышенной опасности".
ИСТОЧНИК KP.RU