Хозяйствнная женщина оставила горячие угли в хозпостройке на даче

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:48:08+03:00

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28 июня вечером произошел пожар в садовом товариществе под Вологдой. В 21 час 40 минут поступило сообщение о том, что горит постройка в СНТ «Парус». На 11 дорожке горела хозяйственная постройка.

Как оказалось, хозяйка готовила пищу на мангале. Около 17 часов вечера она залила угли водой, а около 18 часов, перед отъездом домой, пересыпала угли в металлическое ведро и прибрала их до следующего раза - поставила их в хозпристройку. Это и стало причиной пожара. На место выезжали 4 единицы техники, 14 единиц личного состава. Находящееся в постройке имущество было уничтожено огнем.

Как резюмировали специалисты, "причина возгорания - неосторожное обращение с источником повышенной опасности".

ИСТОЧНИК KP.RU