Вологжанка из КПРФ решила отдать свой голос дважды
Об этом заявил местный избирком
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В Вологде проходит проверка по факту попытки двойного голосования по поправкам в Конституцию. Женщина, которая является членом территориальной избирательной комиссии Вологодского муниципального района от КПРФ, проголосовала на своем участке, а потом и на придомовой территории. Полиция проводит проверку.
Облизбирком заявил, что инцидент «явно является спланированной провокацией». Подозреваемой при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности грозит штраф в 30 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU