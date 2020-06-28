Вологжанка из КПРФ решила отдать свой голос дважды

28 Июнь 2020 2020-06-28T21:04:23+03:00

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В Вологде проходит проверка по факту попытки двойного голосования по поправкам в Конституцию. Женщина, которая является членом территориальной избирательной комиссии Вологодского муниципального района от КПРФ, проголосовала на своем участке, а потом и на придомовой территории. Полиция проводит проверку.

Облизбирком заявил, что инцидент «явно является спланированной провокацией». Подозреваемой при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности грозит штраф в 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU