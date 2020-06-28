28 Июнь 2020 2020-06-28T20:53:38+03:00

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В областной столице произошла жуткая авария с участием мотоциклиста. Он не справился с управлением и на повороте вкатился под движущийся на встречу автомобиль. Парень остался жив.

ДТП произошло 27 июня в 11:42 на перекрестке Чернышевского и Старого шоссе. Авария попала на городские камеры. Мотоциклист ехал со стороны Прилук в центр. Он не справился с управлением и упал на бок, заскользил. Транспортное средство отнесло практически на противоположную обочину, а водитель попал под встречную машину. Ему оказали первую помощь и вызвали скорую.

В Вологде мотоциклист вкатился под движущийся автомобиль .ДТП произошло на перекрестке улиц Чернышевского и Старого шоссе. Видео Baza.net

ИСТОЧНИК KP.RU