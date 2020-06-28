Смерч прошелся по востоку Вологодской области

28 Июнь 2020 2020-06-28T20:45:49+03:00

Очевидец заснял смерч в Вологодской области. Редкое для Вологодчины природное явление - смерч высотой в многоэтажный дом.

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По территории Вологодской области прогуливался смерч. Его сумели заснять в Тарногском районе. Он прошел вечером 26 июня через местность Верхний Спас. Затем прошла гроза.

В ряд стран такое явление часто встречается, но для наших мест довольно редкое.

Как сообщает районная газета «Кокшеньга», Верхний Спас находится в 40 километрах севернее райцентра. Смерч прошел полосой, ломая деревья. К счастью, икто не пострадал. Достопримечательность района - реликтовая сосна, которой около полувека, оказалась на его пути. Она пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU