Полиция задержала вора в законе в Вологодской области

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:41:45+03:00

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В Вологде проведена спецоперация - здесь задержали вора в законе. Это довольно редкий случай - задержание криминального авторитета такого уровня. В задержании участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с местными коллегами. 42-летний мужчина подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии на территории Вологодской области.

25 июня следователями областного управления СКР было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). За это преступление грозит от восьми до 15 лет тюрьмы со штрафом до пяти миллионов рублей, сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета.

По оперативным данным, этот неоднократно судимый по уголовным статьям гражданин на протяжении шести лет является вором в законе, обладает неформальным статусом «смотрящего» за Вологдой.

По негласным криминальным правилам, все уголовники, проживающих на территории региона и имеющие более низкие криминальные статусы, были обязаны подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Подозреваемый пользовался авторитетом, сохранял преступные традиции и обычаи, пекся он выгоде как для преступной среды, так и для себя.

Также в отношении фигуранта следователем УМВД России по Вологде возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). За это криминальное деяние закон предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU