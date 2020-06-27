9-летнюю школьницу засыпало в заброшенном карьере
26 июня под Череповцом случилась трагедия: погибла школьница, приехавшая погостить к бабушке. Дети играли в заброшенном песчаном карьере. Там произошло обрушение грунта.
Как сообщает СУ СК по Вологодской области, трагедия произошла недалеко от деревни Еляхино. Около 20 часов под осыпью оказалась 9-летняя девочка. Дети позвали на помощь взрослых, они вызвали скорую и стали откапывать ребенка. Несмотря на все усилия, в 21:30 девочка скончалась.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU