2020-06-27T12:24:30+03:00
Происшествия

9-летнюю школьницу засыпало в заброшенном карьере

Она приехала к бабушке на каникулы
Иван Чухнин
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26 июня под Череповцом случилась трагедия: погибла школьница, приехавшая погостить к бабушке. Дети играли в заброшенном песчаном карьере. Там произошло обрушение грунта.

Как сообщает СУ СК по Вологодской области, трагедия произошла недалеко от деревни Еляхино. Около 20 часов под осыпью оказалась 9-летняя девочка. Дети позвали на помощь взрослых, они вызвали скорую и стали откапывать ребенка. Несмотря на все усилия, в 21:30 девочка скончалась.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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