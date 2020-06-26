2020-06-26T17:08:39+03:00
Происшествия

Сокольские ритуальные фирмы монополизировали местный рынок

На них пожаловались коллеги из областного центра
Евдокия САХАРОВА
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Вологодское областное управление антимонопольной службы сообщило, что возбуждено и дело в отношении двух сокольских ритуальных организаций: МУП «Ритуал» и ООО «Военно-мемориальный комплекс город Сокол». Фирма ООО «ВМК-Вологда» пожаловалась на коллег, т.к столкнулась с трудностями в продвижении ритуальных услуг в Соколе.

Оказалось, что компании заключили соглашение для недопущения конкуренции,и только они имеют доступ в патологоанатомическое отделение морга Сокольской ЦРБ. Суд рассмотрит дело 19 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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