Сокольские ритуальные фирмы монополизировали местный рынок
На них пожаловались коллеги из областного центра
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Вологодское областное управление антимонопольной службы сообщило, что возбуждено и дело в отношении двух сокольских ритуальных организаций: МУП «Ритуал» и ООО «Военно-мемориальный комплекс город Сокол». Фирма ООО «ВМК-Вологда» пожаловалась на коллег, т.к столкнулась с трудностями в продвижении ритуальных услуг в Соколе.
Оказалось, что компании заключили соглашение для недопущения конкуренции,и только они имеют доступ в патологоанатомическое отделение морга Сокольской ЦРБ. Суд рассмотрит дело 19 августа 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU