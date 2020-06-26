2020-06-26T15:00:57+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине еще 18 человек заболели Covid-19

Интересно, какая будет статистика после всероссийского голосования
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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По состоянию на 26 июня в Вологодской области зафиксировано 18 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. В областной столице заразились трое. Всего с начала пандемии - 551, что больше, чем в любом другом муниципалитете региона.

8 человек заразились в Череповце, 4 - в Кирилловском районе, по одному - в Шекснинском, Бабаевском и Тотемском районе. Выздороветь удалось еще 23 пациентам.

На данный момент по официальной статистике болеют 399 вологжан, из них 122 госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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