2020-06-26T11:24:35+03:00
Происшествия

Глава МЧС обсудил понижение уровня воды в вологодских водохранилищах

Уровень воды собираются понизить, чтобы уменьшить подтопления населенных пунктов
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Глава МЧС Евгений Зиничев вместе с чиновниками в Череповце принял решение снизить уровень воды на водохранилищах Волжско-Камского каскада для избежания паводков. Подтопление территорий — одна из серьезнейших проблем региона. Принимаются комплексные меры по предупреждению возможных ЧС, в том числе дноуглубительные работы, расчистка русел рек и дренажных каналов.

По словам губернатора, подтопления обусловлены ливневыми дождями, серьезным переувлажнением почв и высоким уровнем воды в Волжско-Камском бассейне (Шекснинское и Рыбинское водохранилища), а также в Кубенском озере и бассейне рек Сухона, малая Северная Двина и Северная Двина. Эксперты определят нормальный подпорный уровень в Волжско-Камском бассейне для регулирования воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Глава МЧС обсудил понижение уровня воды в вологодских водохранилищах
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