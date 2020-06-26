В Вологде осудили 47-летнюю директрису детсада, издевавшуюся над детьми

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:47:56+03:00

С ее попустительства из окна выпал мальчик, а другой сломал руку. Кроме того, оно избивала детей и ругалась матом

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В Вологде осудили директрису детского сада "Улитка" на улице Мира (раньше назывался "Лапочкой"). 47-летняя женщина жестоко обращалась с дошколятами и допустила несколько инцидентов, пошатнувших здоровье детей.

Первое ЧП произошло еще осенью 2018 года года - ребенок в возрасте 1 года 10 месяцев выпал из окна первого этажа. Его нашли прохожие - он лежал в беспомощном состоянии на улице. Мальчик был оставлен без присмотра воспитателями и вылез на подоконник, выдавив москитную сетку.

После этого директор сменил название садика. Однако уже в январе 2019 года 1,5-летний воспитанник сломал руку, о чем родителям даже не сообщили. Ребенок сам начал жаловаться через продолжительное время родственникам.

В конце-концов было заведено уголовное дело и сад закрыли. Следователи выяснили, что директриса еще в 2018 ругаясь матом бросила на пол мальчика, который обмочил мебель. Был и случай, когда она ударила по лицу девочку, которая отказалась есть. Проверка выявила и нарушения пожарной безопасности, санэпид норм.

Женщине назначили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU