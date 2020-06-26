2020-06-26T10:47:56+03:00
Происшествия

В Вологде осудили 47-летнюю директрису детсада, издевавшуюся над детьми

С ее попустительства из окна выпал мальчик, а другой сломал руку. Кроме того, оно избивала детей и ругалась матом
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологде осудили директрису детского сада "Улитка" на улице Мира (раньше назывался "Лапочкой"). 47-летняя женщина жестоко обращалась с дошколятами и допустила несколько инцидентов, пошатнувших здоровье детей.

Первое ЧП произошло еще осенью 2018 года года - ребенок в возрасте 1 года 10 месяцев выпал из окна первого этажа. Его нашли прохожие - он лежал в беспомощном состоянии на улице. Мальчик был оставлен без присмотра воспитателями и вылез на подоконник, выдавив москитную сетку.

После этого директор сменил название садика. Однако уже в январе 2019 года 1,5-летний воспитанник сломал руку, о чем родителям даже не сообщили. Ребенок сам начал жаловаться через продолжительное время родственникам.

В конце-концов было заведено уголовное дело и сад закрыли. Следователи выяснили, что директриса еще в 2018 ругаясь матом бросила на пол мальчика, который обмочил мебель. Был и случай, когда она ударила по лицу девочку, которая отказалась есть. Проверка выявила и нарушения пожарной безопасности, санэпид норм.

Женщине назначили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава МЧС обсудил понижение уровня воды в вологодских водохранилищах
В Вологде осудили 47-летнюю директрису детсада, издевавшуюся над детьми
На нескольких маршрутах в Вологде теперь бесплатные пересадки
Молодым медикам Вологды оформят льготную ипотеку
На Вологодчине стартовало голосование по поправкам в Конституцию
В Вологде ДТП на Конева попало на камеры видеонаблюдения
В Череповце осудят мужчину, воровавшего у ветеранов и инвалидов
Детей из Череповца, которые испугали вологжан муляжом котенка, оштрафуют
В Череповце три маршрута автобусов будут бесплатны неделю
30-летний вологжаин получил ожоги лица, шеи и рук
В Череповце пропал 83-летний изобретатель
81-летняя вологжанка зарезала пьяного сына защищаясь
В Вологде СИЗО №2 на карантине
В Вытегре у новой набережной построят деревянный мост
В Череповце вандалка ногой сломала памятник купцу
В центре Вологды произошла жуткая авария
31-летний сожитель избивал 9-летнего мальчика и показывал ему порно
В Вологде 19-летний пьяный водитель Мерседеса снес забор "Витязя"