На нескольких маршрутах в Вологде теперь бесплатные пересадки
В Вологде с 25 июня на автобусных маршрутах ПАТП-1 №№ 1, 2, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 36, 42 можно бесплатно делать пересадки в течение 30 минут. Услуга доступна только пользователям электронного кошелька. Они есть на обычных гражданских проездных, картах «Забота», школьных и студенческих картах.
Перевозчик сообщил, что по его данным услугой пересадки пользовались 20% пассажиров. Ее отменили с 1 апреля из-за уменьшения пассажиропотока в связи с ограничительными мерами.
Напомним, что с 1 июня в Вологде оплата проезда транспортной картой стоит 27 рублей. Для держателей карт «Забота» 25 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU