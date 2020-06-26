2020-06-26T10:13:37+03:00
Общество

На нескольких маршрутах в Вологде теперь бесплатные пересадки

Для пользователей электронного кошелька в течение 30 минут
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде с 25 июня на автобусных маршрутах ПАТП-1 №№ 1, 2, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 36, 42 можно бесплатно делать пересадки в течение 30 минут. Услуга доступна только пользователям электронного кошелька. Они есть на обычных гражданских проездных, картах «Забота», школьных и студенческих картах.

Перевозчик сообщил, что по его данным услугой пересадки пользовались 20% пассажиров. Ее отменили с 1 апреля из-за уменьшения пассажиропотока в связи с ограничительными мерами.

Напомним, что с 1 июня в Вологде оплата проезда транспортной картой стоит 27 рублей. Для держателей карт «Забота» 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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