Молодым медикам Вологды оформят льготную ипотеку

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:57:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалистам, которые впервые начнут работу в медучреждениях Вологды, компенсируют 10% первоначального взноса ипотеки. Социальная программа начнет действовать с 1 января 2021 года. Однако, максимальная выплата составляет 300 тыс. рублей.

Пять лет медики смогут получать субсидии. В первую половину пятилетки врачам с детьми компенсируют 35% ежемесячного платежа по кредиту, без детей - 25%. В течение 2,5 лет все медработники будут получать компенсацию половины ежемесячного платежа (не более 9000 рублей в месяц).

Помощь будет оказана всего 20-30 специалистам в год. Потребность города во врачах на данный момент 70-90 человек. В списке вакансий 56 различных должностей, таких как медсестра, рентгенолаборант, медицинский техник, помощник врача-эпидемиолога, требуются и узкоспециализированые врачи.

Кроме того, для медработников предусмотрена льгота по аренде.

ИСТОЧНИК KP.RU